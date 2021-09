Figueroa-Fulton para el 18 de septiembre en Las Vegas Con Canelo-Plant retrocediendo hasta noviembre y la cartelera propuesta por DAZN de Mikey García cayéndose a pedazos, la codiciada fecha de la pelea del fin de semana del Día de la Independencia de México será poseída por el atractivo combate de unificación de títulos de Showtime entre los invictos campeones mundiales de peso súper gallo Brandon “Heartbreaker ”Figueroa (22-0-1, 17 KOs) y Stephen“ Cool Boy Steph ”Fulton Jr. (19-0, 8 KOs) del Park Theatre en Park MGM en Las Vegas. La cartelera también incluye al invicto peso súper gallo # 1 de la AMB Ra’eese Aleem (18-0, 12 KOs) contra Eduardo Báez (19-1-2, 6 KOs) y al invicto peso gallo # 2 de la AMB Gary Antonio Russell (18-0, 12 KOs) contra Alejandro Barrios (24-2-5, 13 KOs). Figueroa noqueó de manera impresionante al campeón de dos divisiones Luis Nery para capturar el campeonato del WBC en mayo. Fulton derrotó al entonces invicto Angelo Leo para capturar el título de la OMB en enero. Brandon Figueroa: “Entrenamos duro para cada pelea y nos aseguramos de ir al 110% la noche de la pelea. Espero que Fulton sea llamativo y hábil con sus movimientos, y quizás también quiera mezclarlo un poco, así que estamos listos para cualquier cosa. La gente sabe que siempre vengo a pelear y como esta es mi segunda pelea consecutiva contra otro campeón mundial invicto, hace que esta sea una pelea emocionante en el papel y debería ser aún más emocionante verla en vivo el 18 de septiembre “. Stephen Fulton Jr: “Tendremos un nuevo rey de la división en un día histórico. El campo de entrenamiento ha sido genial, duro y sucio. Sé dónde tengo que estar para esta pelea y estoy ahí, sin huir de ella. El 18 de septiembre se hará historia el fin de semana del Día de la Independencia de México en Las Vegas. ¡Celebremos con una explosión! ” El ex campeón interino de peso súper gallo de la AMB, Aleem, perdió su cinturón en la reciente purga de la AMB, pero se mantuvo en el puesto número 1 de la AMB. Báez busca su tercera victoria consecutiva sobre un oponente invicto. Ra’eese Aleem: “Es genial volver a pelear en Showtime. He estado esperando pacientemente, trabajando duro en el gimnasio, y ahora es el momento de irse. Eduardo Báez es un buen peleador que está tratando de hacerse un nombre, pero se interpone en mi camino para convertirme en campeón mundial, y lo voy a eliminar. Tengo la misión de demostrar que soy el rey de la división de peso súper gallo, y el viaje continúa el 18 de septiembre “. Eduardo Baez: “No puedo esperar a esta oportunidad contra Ra’eese Aleem. El éxito es el tesoro más preciado, cuanto más esté dispuesto a pagar, más valioso será el premio. Ganaré esta pelea y todos gritaremos ‘¡viva México!’ ” Gary Antono Russell es hermano del campeón de peso pluma del WBC Gary Russell Jr. y el olímpico estadounidense de 2016 Gary Antuanne Russell, Gary Antonio Russell acaba de pelear en una eliminatoria de la AMB el 14 de agosto contra el ex campeón Emmanuel Rodríguez, pero esa pelea terminó sin decisión en la ronda uno debido a un choque de cabezas. Barrios está invicto desde 2014 y peleó un empate en 2018 contra Jerwin Ancajas en una pelea por el título de 115 libras. Gary Antonio Russell: “Estoy emocionado de estar de regreso después de entrenar tan duro para mi última pelea antes de que terminara temprano. Ahora, solo estoy tomando la misma energía de pelea que tenía por Emmanuel Rodríguez y la llevo el 18 de septiembre para mi nuevo oponente ”. Alejandro Barrios: “Ha sido un largo camino para mí. He estado buscando otra pelea por el título o una revancha con Ancajas, desde nuestro sorteo. Decidimos subir a 118 libras y me mantuve concentrado y trabajé duro para la próxima oportunidad. Ahora puedo compartir el ring con un gran y talentoso peleador en Gary Antonio Russell. El 18 de septiembre lo dejaré todo en ese ring, daré una gran pelea para todos los fanáticos del box y saldré victorioso ”. Joe Farina fallece a los 85 Subasta de Crawford-Porter será el 14 de septiembre

