Subasta de Crawford-Porter será el 14 de septiembre La subasta para la pelea obligatoria entre el campeón de peso welter de la OMB Terence Crawford y el retador Shawn Porter se movió al 14 de septiembre, luego de una solicitud de los promotores de ambos peleadores, Top Rank (Crawford) y Tom Brown’s TGB Promotions (Porter). Ambas empresas solicitaron tiempo adicional para continuar con las negociaciones en curso. La subasta estaba originalmente programada para el jueves 2 de septiembre a las 9:00 am EST en las oficinas principales de la OMB en San Juan, Puerto Rico. Figueroa-Fulton para el 18 de septiembre en Las Vegas

