ABC apoya la decisión de dejar pelear a Oscar Valdez En la reunión de la Comisión de la Asociación de Boxeo (ABC) de 2012 en Clearwater, Florida, la ABC votó unánimemente para adoptar (la tribu Pascua Yaqui estuvo presente) la Lista de Prohibiciones Antidopaje Mundial (WADA) y dio un paso importante en la prevención del abuso de desempeño. -Mejorar las drogas en los deportes de combate. El presidente de la Junta de ABC, Mike Mazzuli, anunció que la Asociación de Comisiones de Boxeo está de acuerdo con los hallazgos de la Comisión Atlética Tribal Pascua Yaqui y su director ejecutivo Ernie Gallardo al permitir que el campeón mundial del CMB, Oscar Valdez, pelee el 10 de septiembre de 2021. Las sustancias prohibidas por la AMA se dividen en dos categorías. La primera categoría (fuera de competencia) son las sustancias que están prohibidas tanto dentro como fuera de la competencia. (Por ejemplo, esteroides, derivados de esteroides y agentes enmascaradores que dificultan la detección de sustancias prohibidas). La segunda categoría (en competencia) son las sustancias que solo están prohibidas en competencia. El término competencia: “el período que comienza a las 11:59 pm del día anterior a una competencia en la que el atleta está programado para participar hasta el final de dicha competencia y el proceso de recolección de muestras relacionado con dicha competencia”. La droga en cuestión con respecto a Oscar Valdez, la fentermina, no es una sustancia prohibida a menos que haya una prueba positiva durante el período de la prueba “en competencia”. El Sr. Valdez dio positivo por esa droga el 13 de agosto de 2021, que es más de un mes antes de la pelea del 10 de septiembre de 2021. Dio negativo en las pruebas posteriores. Una vez más, la ABC respalda la decisión del Departamento de Atletismo Tribal Pascua Yaqui al permitirle pelear a Oscar Valdez. WBC sanciona a Valdez-Conceicao con condiciones especiales

