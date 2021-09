COVID KOs Oscar y Holyfield podría enfrentar a Belfort el 11 de septiembre

Por TMZ.com Actualización 2: De la Hoya acaba de publicar un video desde su cama de hospital. ODLH escribió … “Quería que escucharas directamente de mí que a pesar de estar completamente vacunado, contraje a Covid y no voy a poder pelear el próximo fin de semana … prepararme para este regreso ha sido todo para mí en los últimos meses, y quiero agradecer a todos por su tremendo apoyo. Actualmente estoy en el hospital recibiendo tratamiento y estoy seguro de que volveré al ring antes de que termine el año. Dios bendiga a todos y manténgase a salvo “. Actualización 1: Nuestras fuentes nos dicen que la leyenda del box, a pesar de estar completamente vacunado, ha sido duramente afectada por COVID … y está recibiendo tratamiento en el hospital. Oscar De La Hoya dio positivo por COVID-19 y está fuera de su pelea de regreso con Vitor Belfort, según se enteró TMZ Sports. Evander Holyfield, de 58 años, aceptó intervenir y boxear ante Belfort el 11 de septiembre en Triller, nos dicen nuestras fuentes. El único obstáculo que queda es conseguir la aprobación de Holyfield-Belfort por la Comisión Atlética del Estado de California. Si la comisión no aprueba el partido, se nos dice que todo el evento continuará … pero se trasladará a Florida. Declaración de Oscar Valdez ABC apoya la decisión de dejar pelear a Oscar Valdez

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.