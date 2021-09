Declaración de Oscar Valdez Mi gente, Nunca he usado sustancias prohibidas para mejorar mi desempeño. Yo nunca lo he hecho. He sido respetuoso con las reglas antidopaje desde que era aficionado, olímpico y ahora profesional. Desde que me convertí en campeón mundial en 2016, he sido sometido a pruebas VADA más de 30 veces. Insistí, por escrito, en las pruebas de VADA para mí y para Robson Conceicao para esta pelea. Me gustaría agradecer a mi gerente Frank Espinoza, Top Rank, Eddy Reynoso y a todo mi equipo por apoyarme durante este proceso. También me gustaría agradecer a la Comisión de Boxeo Pascua Yaqui por el debido proceso en la audiencia de mi caso. Con mucho gusto cumpliré con las estipulaciones establecidas por el Consejo Mundial de Boxeo, para colaborar en los programas, pruebas y otras actividades que se me requieran. Nos vemos el 10 de septiembre en la primera defensa de mi título mundial del CMB en Tucson, Arizona. COVID KOs Oscar y Holyfield podría enfrentar a Belfort el 11 de septiembre

