WBC restablece a Haney como campeón ligero El CMB ha reincorporado al campeón en receso Devin Haney como campeón ligero del CMB y le otorgó una defensa voluntaria. Javier Fortuna y Luke Campbell se enfrentarán por el campeonato mundial interino ligero del CMB y el retador obligatorio. El ganador de la defensa voluntaria de Haney debe ir contra el ganador de Fortuna-Campbell sin ningún combate intermedio. En su 57ª Convención Anual del CMB en Cancún, México, la Junta de Gobernadores del CMB: (a) designó a Vasiliy Lomachenko como Campeón de la Franquicia del CMB; y (2) elevó luego al actual campeón interino de peso ligero del CMB Devin Haney a campeón mundial de peso ligero del CMB. Luego, el CMB aprobó la pelea el 2 de noviembre de 2019, entre el No. 5 clasificó a Javier Fortuna de República Dominicana y Jesús Cuéllar de Argentina como Eliminatoria Final para determinar el Retador Obligatorio de la División de Peso Ligero. Fortuna derrotó a Cuéllar y se convirtió en el retador obligatorio de Haney. El 9 de noviembre de 2019, Haney derrotó a Alfredo Santiago en una defensa voluntaria de este Campeonato Mundial del CMB y retuvo su título, pero se lesionó. El 13 de diciembre de 2019, el WBC nombró a Devin Haney WBC Champion-In-Recess debido a su lesión y ordenó al retador obligatorio Javier Fortuna que peleara contra Luke Campbell por el WBC World Lightweight Championship. El 27 de enero de 2020, los equipos Fortuna y Campbell notificaron oficialmente al CMB que habían llegado a un acuerdo sobre la pelea Fortuna v. Campbell. La pelea se contrató y se programó para el 14 de abril de 2020. A la luz de la pandemia en curso, la pelea no tuvo lugar. El 23 de marzo de 2020, el campamento de Haney notificó oficialmente al CMB que el Campeón Haney estaba completamente recuperado de su lesión y que estaba dispuesto, listo y capaz de pelear. En consecuencia, y a la luz del hecho de que la pelea Fortuna v. Campbell nunca tuvo lugar, hicieron una solicitud formal de que el CMB reintegrara a Devin Haney como Campeón Mundial de Peso Ligero del CMB. El 8 de abril de 2020, según la solicitud específica del CMB, el campamento de Haney presentó a la documentación de autorización médica del CMB que confirma que Haney está en condiciones de boxear y reanudar su carrera. Las Reglas y Regulaciones del WBC le otorgan al WBC la discreción absoluta para designar Campeones y Contendedores obligatorios y también para retirar dicha designación. Específicamente, la Regla 3.16 establece lo siguiente: “3.16 Retirada o suspensión del reconocimiento. El privilegio de competir por una designación o título del CMB, buena voluntad, marcas comerciales y otra propiedad intelectual asociada con cualquier campeonato o derecho del CMB, los cinturones del CMB o combate sancionado por el CMB, y los títulos y designaciones del CMB son propiedad exclusiva de WBC Por lo tanto, el CMB puede suspender o retirar el reconocimiento de un boxeador como campeón, retador o contendiente del CMB, según lo determine a su exclusivo criterio, por cualquier motivo que justifique la suspensión o retirada, incluyendo, entre otros, la violación de la Constitución del CMB o estas Reglas y Regulaciones, que tienen el título o luchan por otra organización sin la aprobación o sanción del CMB, o la condena y / o prisión por un delito que implica depravación moral o cualquier otro delito moral grave “. (énfasis añadido) De conformidad con las Reglas y Regulaciones del CMB que rigen, y después de considerar completamente las circunstancias especiales que ha creado la actual crisis de salud global, la Junta de Gobernadores del CMB emitió la siguiente decisión: Restablecer a Devin Haney como campeón mundial de peso ligero del CMB;

Grant Champion Haney una defensa voluntaria de ese Campeonato;

Sancione la pelea entre Javier Fortuna y Luke Campbell para el WBC Interim World Lightweight Championship y el Mandatory Challenger de la división; y

Ordene al ganador de la defensa voluntaria del Campeón Haney para luchar contra el ganador de la pelea Fortuna vs. Campbell inmediatamente después de que la defensa voluntaria se lleve a cabo sin ninguna pelea intermedia. Round 12 con Mauricio Sulaiman

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.