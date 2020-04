VADA y BSCG llegan a un acuerdo Recientemente se anunció un acuerdo entre VADA y BSCG (Banned Substances Control Group), un líder internacional en pruebas y certificación de suplementos, equipo a favor del deporte para ofrecer pruebas de suplementos nutricionales para sustancias que mejoran el rendimiento a todos los boxeadores inscritos en VADA. Este “Certificado de Producto Libre de Drogas” de BSCG es esencial para todos los boxeadores que desean asegurarse de que los productos que consumen regularmente no estén contaminados con sustancias prohibidas en el deporte. Las pruebas BSCG cubren más de 497 drogas, incluidas las incluidas en la lista de sustancias prohibidas de la WADA (Agencia Mundial Antidopaje), así como drogas ilícitas, recetadas y de venta libre que no están prohibidas en el deporte y que no hay otro programa cubiertas. Los resultados se entregarían directamente a los solicitantes a través de VADA, quienes también facilitarían la presentación de las muestras del boxeador a BSCG. Los resultados de las pruebas y las solicitudes de análisis se mantendrán confidenciales durante todo el proceso. Igualmente. Es importante aclarar que los análisis y certificados no tendrán ningún costo para el boxeador solicitante. Sin embargo, el número de análisis que pueden abordarse en virtud de este acuerdo tiene un límite. WBC restablece a Haney como campeón ligero

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.