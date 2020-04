Round 12 con Mauricio Sulaiman Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC La semana pasada fue genial, y me gustaría compartir un resumen de las conversaciones más interesantes del CMB. Estas videoconferencias que realizamos todos los días, en inglés y español, ayudan a mantener a la comunidad del boxeo interactuando, participando, aprendiendo y divirtiéndose, con muchas anécdotas, risas e historias maravillosas. Le recuerdo que si desea verlos en vivo, puede hacerlo accediendo a: https://www.facebook.com/wbcuniversity/ de lunes a viernes a las 11 am en español, o de 13:00 en inglés. Incluso puede verlos en el sitio web de WBC:

español: https://wbcboxing.com/wbc-talks-videos-esp/ Nuestra conversación el lunes con los historiadores Víctor Cota de México, Daniel Alonso de Panamá y Carlos Irusta de Argentina, nos llevó a seleccionar la mayoría de las arenas icónicas en el boxeo. Para Don Víctor, fue Arena Coliseo en México, el Luna Park de Argentina a la vista de Irusta, y Alonso, el Coliseo Roberto Durán en Panamá. Y los tres estuvieron de acuerdo sobre el icónico Madison Square Garden en Nueva York. Una anécdota que me encantó de Daniel Alonso, dijo que “Manos de Piedra” Roberto Durán estaba a punto de subir al ring del Yankee Stadium, y su manager Ray Arcel le dijo: “Campeón, tienes que verte bien; Imagina quién está sentado en el ringside … ¡Joe DiMaggio! Y mientras vendaban esas manos impactantes, Roberto respondió: “¿Y en qué división lucha?” También tuvimos un panel para discutir el tema de Deporte, Fe y Filantropía. La viuda de Muhammad Ali, Lonnie Ali, “La primera dama del boxeo”, estuvo conectada, junto con el presidente de deportes de Showtime, Stephen Espinoza, la directora de “Ella es”, Brenda Andress, campeona Badou Jack, que ganó el Premio Humanitario del CMB 2019, y Scott Welch, director de WBC Cares, de Inglaterra. Y en español hablamos con las esposas de los campeones Marco Antonio Barrera, Travieso Arce y Carlos Cuadras. Fue interesante ver cómo sus vidas comparten un camino muy similar, de sacrificio, soledad y, a veces, angustia.

tenido conversaciones interesantes con miembros de la Comisión de Boxeo Amateur de Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Panamá, Nicaragua, Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido y México, en la que había una gran dinámica para la unidad y la lealtad. Tuve una charla fascinante con Julio César Chávez Jr. sobre su infancia, sus sueños, la relación con su mayor ídolo, su padre y sus caídas, principalmente debido a adicciones, que ya ha superado. Tienes una visión clara de cómo será el resto de tu vida. En la sesión de inglés, me encontré cara a cara con Laila Ali, hija de Muhammad Ali. Nos reveló que era una rebelde desde que era niña, y eso la llevó a enfrentar a su padre en dos asuntos muy delicados. Ella decidió no seguir la religión musulmana y el entrenamiento de boxeo, pero al final, Ali la acompañó en su camino. Ella tiene una vida muy activa con una serie de empresas orientadas a la salud. Cerramos la semana con dos maravillosas charlas. Tuvimos el honor de contar con José María del Corral, presidente mundial de Scholas Ocurrentes, la fundación pontificia del Papa Francisco, Héctor Sulaimán, mi querido hermano y héroe, quien es el presidente del Consejo Asesor de Scholas México, Enrique Palmeyro, presidente honorario de Scholas, y Román Rodríguez, de Scholas España. Vimos un video de cómo Scholas se preocupa por miles de jóvenes durante esta crisis y transmite tranquilidad, fe y una nueva visión para salir adelante. Y se anunció un evento en México con la presencia de cientos de jóvenes de diferentes estados del país, dirigido por expertos de Scholas. La última conversación fue con … Mike Tyson! ¡Qué gran momento vivimos hablando con Miguel, como le he dicho desde que nos hicimos amigos! Mike está en excelente forma física y mental. Su esposa, Kiki, fue quien cambió su vida. Compartió con nosotros su amor por las palomas y cómo encontró la paz interior; su pesar por tener tigres como mascotas, su gusto por la nieve de coco. Y cuando colocamos fotografías de su viaje a México en 1988, acompañando a mi padre en la Convención del CMB en una pantalla, Mike inmediatamente me pidió que le enviara todas esas fotos. WBC Talks nos mantiene a todos presentes y contados. Dios los bendiga a todos. ¡Manténgase positivo, activo y busque salud mental! Gracias. Acepto cualquier comentario, idea o recomendación en contact@wbcboxing.com. WBC restablece a Haney como campeón ligero Boxeo en vivo desde Nicaragua el sábado por ESPN

