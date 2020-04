Boxeo en vivo desde Nicaragua el sábado por ESPN ¡Finalmente! Bufalo Boxing Promotions, encabezado por el ex campeón mundial de dos divisiones Rosendo “Bufalo” Alvarez, ha anunciado un evento de boxeo en vivo programado para el sábado en el Centro Deportivo Alexis Argüello en Managua, Nicaragua. El evento principal contará con el súper pluma Robin Zamora (15-7, 8 KOs) contra Ramiro Blanco (18-7-3, 10 KOs). Previamente pelearon en octubre pasado con Zamora ganando por TKO2. ESPN Knockout televisará el evento, pero solo en América Latina. Se implementarán medidas de seguridad según lo recomendado por el Ministerio de Salud de Nicaragua. Los fanáticos deberán tomarse la temperatura antes de ingresar a la arena para asegurarse de que no tengan fiebre y de que se laven las manos y las suelas de los zapatos con alcohol. También deben permanecer a un metro de distancia. Los esquineros deben usar máscaras y guantes de látex. Los boxeadores también usarán máscaras cuando no estén peleando. Round 12 con Mauricio Sulaiman Maidana conversa con Gilberto Mendoza sobre su futuro en el boxeo

