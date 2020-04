Maidana conversa con Gilberto Mendoza sobre su futuro en el boxeo Marcos René Maidana tuvo una excelente conversación con el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Gilberto Jesús Mendoza, a través de Instagram Live, en el que habló sobre su carrera, diferentes anécdotas y su intención aún entusiasta de regresar al boxeo y retirarse como campeón. “Chino” habló sobre su pelea contra el kickboxer Acero Cali, que tomará como un instrumento para medir su condición física y continuar trabajando para volver al boxeo. Hizo hincapié en que da ese paso con mucho cuidado, ya que no quiere empañar una carrera sobresaliente como la suya con una decisión equivocada. El boxeador Argentino recordó varios pasajes de su carrera, como su participación en la WBA KO Drugs en 2006, su memorable pelea por el título contra Víctor Ortiz y sus dos combates contra Floyd Mayweather, el mejor boxeador de toda una era. Sobre su pelea con Floyd, Maidana aclaró una duda que mucha gente tiene sobre el diente del estadounidense que salió volando en una de las peleas debido a sus golpes. Marcos René dijo que un amigo le dio la pieza y que la guarda hoy como un buen recuerdo. Mendoza señaló que Maidana es uno de esos raros luchadores que siempre da una milla extra en el ring, una virtud que lo llevó a lograr grandes cosas y que incluso Maidana no pudo explicar en la conversación. El presidente de la organización pionera continuará teniendo conversaciones con los boxeadores en los próximos días. El jueves, tendrá uno con Leo Santa Cruz, quien también hablará sobre su carrera y planes futuros. Boxeo en vivo desde Nicaragua el sábado por ESPN Ali, el boxeador más visto en películas

