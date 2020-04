Ali, el boxeador más visto en películas Muchos analistas del comportamiento humano siempre se han preguntado por qué algunas personas que conciben el boxeo como un deporte brutal y primitivo, dejan de lado esos criterios cuando van al cine o lo ven en la televisión. Se divierten e incluso animan con entusiasmo cuando ven una pelea “falsa” en la pantalla. Sin embargo, no reaccionan de la misma manera si se trata de un documental sobre el boxeo, que ven con total indiferencia. Pablo Mérida, autor hispano de ‘El boxeo en el cine 1894-1994’ (Boxing in the cinema 1894-1994), ofrece una respuesta simple a la pregunta, aunque podría haber varias: simplemente, según Mérida, la razón es que saben que lo que ven es algo del mundo irreal, es fantasía, y rechazan los hechos reales, en el segundo caso. Aunque lo que sigue no está directamente relacionado con las líneas anteriores, vale la pena mencionar que el boxeo es la disciplina deportiva con mayor participación en la pantalla grande, casi desde el nacimiento de la industria del Séptimo Arte, creada por los hermanos franceses. Auguste y Louis Lumiére, quienes protegieron su invención el 13 de febrero de 1895 y luego hicieron su primera película, Partida de los trabajadores de la fábrica Lumiére en Lyon Monplaisir, que, por supuesto, se presentó el 12 de marzo del mismo año, tres días Después de la filmación. Mérida dice que desde que Thomas Alva Edison, quien inventó el cinetoscopio y la cinetografía, unió fuerzas con el científico William KL Dickson para formar el embrión de lo que eventualmente se convertiría en la película de boxeo, cuyo resultado sería la primera película sobre el deporte. de puños, llamado The Leonard-Cushing Fight, cuya filmación rudimentaria comenzó el 15 de junio de 1894 y se mostró unos meses más tarde en un lugar en la calle 83 en Nueva York. “Ninguno de los participantes en la filmación, ni ningún periódico dio una versión clara de cómo terminó la noche … (pero) el boxeo en el cine ahora era una realidad” (*). Desde entonces hasta hoy, cientos, si no miles, de peleas reales y ficticias se han presentado en el cine, con Muhammad Ali como el personaje de la vida real que con mayor frecuencia ha estado en el centro de la trama en documentales como “When We Were Kings “,” Ali, the Greatest “,” Facing Ali “y el más reciente” I am Ali “(2014), así como el conocido” Ali “, una película en la que el actor Will Smith interpretó más famoso boxeador de la historia. Este es un tema muy interesante que se puede ampliar y se cubrirá nuevamente en un próximo número con nuevos datos. (*) Ob.Cit.Página 19. Editorial Laertes SA de ediciones, 1995 Estrada y Chocolatito hablan sobre posible revancha

