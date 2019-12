WBC restablece a Dillian Whyte como campeón mundial El WBC levantó su suspensión provisional y confirmó su reconocimiento de Dillion Whyte como campeón interino mundial de peso pesado del WBC. Whyte se convertirá en el retador obligatorio de la división inmediatamente después de la defensa obligatoria del campeón del WBC, Deontay Wilder contra el actual retador obligatorio Tyson Fury, con la defensa obligatoria en contra de Whyte en o alrededor de febrero de 2021. El 20 de julio de 2019, Dillian Whyte derrotó a Oscar Rivas, conquistando el campeonato mundial interino de peso pesado del WBC. Unos días más tarde, un informe de noticias hizo público que una muestra de orina fuera de competencia recolectada por UKAD el 20 de junio de 2019 de Dillian Whyte había arrojado un hallazgo adverso. A la luz de ese hallazgo adverso, y en espera del resultado de la propia investigación y proceso de adjudicación del WBC, el 30 de julio de 2109, el WBC suspendió provisionalmente su reconocimiento de Dillian Whyte como campeón mundial interino de peso pesado del WBC y retador obligatorio de la división. El 6 de diciembre de 2019, UKAD hizo un anuncio público retirando su cargo contra Dillian Whyte. Basado en una investigación limitada pero detallada y en la recopilación de información, incluida la consulta del WBC con dos expertos independientes, el WBC descubrió que no había evidencia suficiente o concluyente de que Whyte intencionalmente, o incluso a sabiendas, ingiriera una sustancia prohibida con el fin de mejorar su desempeño en cualquier moda A la luz del propio hallazgo del WBC y del retiro de UKAD del reclamo contra Whyte, el WBC ha cerrado su investigación interna. Aloyan vence a Batista por el título súper mosca GOLD de la AMB Uzcategui-Thompson agregado por Showtime el 28 de diciembre en Atlanta Advertisements

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.