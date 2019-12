Aloyan vence a Batista por el título súper mosca GOLD de la AMB El dos veces olímpico Mikhail Aloyan (5-1, 0 KOs) se convirtió en el nuevo campeón súper mosca de oro de la AMB al derrotar a Ronal Batista (12-2, 8 KOs) nativo de Panamá el martes en Kemerovo, Rusia. Las puntuaciones fueron 119-108, 119-108 y 117-110. El boxeador local Aloyan implantó su autoridad desde el primer round cuando conectó con una izquierda que envió a la lona a Batista . Aunque Batista se recuperó, Aloyan continuó dominando gracias a una buena acción constante de trabajo y un movimiento hacia atrás para evitar al agresivo Batista. El décimo round fue otro buen round para Aloyan, quien casi derribó a Batista un par de veces. Makabu-Cieslak por el título de crucero vacante del WBC WBC restablece a Dillian Whyte como campeón mundial Advertisements

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.