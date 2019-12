Makabu-Cieslak por el título de crucero vacante del WBC Por Przemek Garczarczyk Según el promotor Polaco Tomasz Babilonski, en una decisión del 2 de diciembre, el WBC ha cambiado su retador obligatorio de peso crucero, haciendo que no sea Krszysztof “Diablo” Wlodarczyk (58-4-1, 39 KOs), sino otro boxeador Polaco, Michał Cieslak (19- 0, 13 KOs), el oponente de Ilunga Makabu (26-2, 24 KOs) por el título mundial vacante. Fecha posible: 18 de enero en la República Democrática del Congo. Harrison y Charlo aumentan la intensidad para el 21 de diciembre en California Aloyan vence a Batista por el título súper mosca GOLD de la AMB Advertisements

