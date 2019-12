Uzcategui-Thompson agregado por Showtime el 28 de diciembre en Atlanta Ahora hay más entradas disponibles para el evento del 28 de diciembre en el galardonado State Farm Arena, encabezado por el dos veces ex campeón súper pluma Gervonta “Tank” Davis, que se enfrentará al ex campeón Yuriorkis Gamboa por el título vacante de peso ligero de la AMB en la primera pelea por un título del mundo en Atlanta desde 1998. También se anunció que el ex campeón mundial súper mediano José “Bolivita” Uzcategui (29-3, 24 KOs) regresará ira contra Lionell Thompson (21-5, 12 KOs) en una pelea de 10 rounds que abre la acción en vivo en Showtime como parte de un evento especial de fin de año. Un evento coprincipal que enfrenta al campeón de peso semipesado de la AMB, Jean Pascal, contra el campeón de dos divisiones, Badou Jack, también está disponible. WBC restablece a Dillian Whyte como campeón mundial Ghost Guerrero busca enfrentar a Mikey, Pacman y Swift Advertisements

