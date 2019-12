Ghost Guerrero busca enfrentar a Mikey, Pacman y Swift El ex campeón mundial Robert “The Ghost” Guerrero (36-6-1, 20 KOs) está listo para avanzar a mejores peleas. Guerrero, de 36 años, que se retiró en julio de 2017 después de perder cinco de siete peleas, regresó al ring 17 meses después y ha ganado tres seguidas en el camino de regreso contra oponentes de nivel inferior. “En 2020 quiero dar un paso adelante y pelear contra cualquiera de los grandes nombres en el peso welter”, dijo Guerrero. “No me importaría subir al ring con Mikey García, quien creo que es uno de los mejores boxeadores en la actualidad. Siempre he respetado a Mikey y creo que sería una buena pelea para los fanáticos. Manny Pacquiao es otro gran nombre con el que me veo luchando. Tampoco me importaría hacer una revancha con Danny García. “Todos saben que siempre vengo a pelear, sea quien sea. Siento que el tiempo libre durante mi descanso le hizo justicia a mi cuerpo, ya que necesitaba el descanso adecuado. He ganado todas mis peleas de regreso y ahora es el momento de intensificar. Dado mi historial, siento que me he ganado el derecho de estar en una gran pelea. 2020 va a ser un gran año para mí y estoy listo para asumir todos los grandes nombres “. Uzcategui-Thompson agregado por Showtime el 28 de diciembre en Atlanta Choque de invictos abre la serie de Boxeo Telemundo 2020 Advertisements

