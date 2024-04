WBC realizara su convención 2024 en Hamburgo Por.Gabriel F. Cordero El Consejo Mundial de Boxeo ha anunciado que la ciudad de Hamburgo, Alemania, será la sede de la 62ª Convención Anual del WBC, del 17 al 22 de noviembre de 2024. Esta es la primera vez que Alemania será sede de una convención mundial del WBC uniéndose a Italia, España, Inglaterra y algunos otros países europeos. Estamos muy ansiosos por ser parte de esta convención. Ha sido posible por el liderazgo de mi amigo Ismail Ozen-Otto, su maravilloso equipo de trabajo y todos los miembros de la comunidad del boxeo en Alemania. La convención será en particular especial porque precisamente la BDB (Bund Deutscher Berufboxers ), celebra su 75º aniversario bajo la dirección de Thomas Putz dijo Mauricio Sulaimán Jaime Munguia: Estoy listo para vencer al Canelo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.