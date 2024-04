Resultados desde Fresno, California El ex campeón mundial unificado de peso súper ligero José Ramírez (29-1, 18 KOs) logro un triunfo en una emocionante decisión unánime en doce asaltos sobre el ex campeón mundial de dos divisiones Rances Barthelemy (30-3-1, 15 KOs), de 38 años, el sábado por la noche en el Save Mart Center en Fresno, California. Ramírez aplicó tremenda presión y volumen de golpes, sin embargo, Barthelemy sacudió a Ramírez con rectos de izquierda en múltiples ocasiones. Ramírez tomó el control a mitad del camino mientras Barthelemy se desgastaba. Las puntuaciones fueron 119-108, 119-109, 118-110. El contendiente invicto de peso súper welter Vergil Ortiz Jr. (21-0, 21 KOs) demolió a Thomas Dulorme (26-7-1, 17 KOs) con un golpe al cuerpo 2:39 en el mismo primer asalto. Dulorme cayó para el conteo. Ortiz ahora está alineado para enfrentar al ex campeón mundial Tim Tszyu el 3 de agosto en Los Ángeles. En un choque de peso súper ligero, Oscar “La Migraña” Duarte (28-2-1, 22 KOs) derrotó al ex campeón mundial Joseph “JoJo” Díaz Jr. (33-6-1, 15 KOs) durante nueve asaltos, finalmente consiguiendo una detención del árbitro a las 2:32. Duarte simplemente superó a Díaz, quien ahora ha perdido cinco de sus últimos seis. Gabriela “La Chucky” Alaniz (15-1, 6 KOs) reclamó los títulos del WBC, AMB y OMB por decisión dividida en una revancha con la ex campeona mundial Marlen Esparza (14-2, 1 KOs), quien perdió sus cinturones en la báscula el viernes. Alaniz presionó la acción y ganó 97-93, 96-94 en dos tarjetas. Esparza estaba arriba 98-92 en la tercera tarjeta. El invicto campeón welter de la NABF Raúl “El Cugar” Curiel (15-0, 13 KOs) destruyó a Jorge Marrón Jr. (20-5-2, 7 KOs) en el primer asalto. Dos caídas por golpes al cuerpo. El tiempo era 1:31. Panameño Hilario Zapata entro al Salón de la Fama de California WBC realizara su convención 2024 en Hamburgo Like this: Like Loading...

