Panameño Hilario Zapata entro al Salón de la Fama de California Por.Gabriel F. Cordero Se ha celebrado la inducción en el Salón de la Fama de California de la clase 2024 este domingo pasado 28 de abril en Montebello de los ex campeones mundiales: Evander Holeyfield, Gabriel “Flash” Elorde, Arturo Gatti, Marco Antonio Barrera, Shane Mosley, Roy Jones Jr., Sumia Anani, Barbara Buttrick, Reggie Johnson, Micky Ward, Winky Wrigth y Hilario Zapata. Zapata de 66 años nacio en Ciudad de Panamá y es miembro del Salón de la Fama del Boxeo internacional en Canastota, Nueva York de la clase 2016. Hilario Zapata es el panameño con más peleas de campeonato mundial (24) en países como :Japón, Colombia, Tailandia, Corea del Sur, Venezuela, Estados Unidos, Argentina, Filipinas y Brasil. Zapata tuvo récord de 43 triunfos (14KOs), 10 derrotas y 1 empate entre 1977 y 1993 enfrentándose a campeones mundiales como: Alfonso López, Juan Guzmán, Freddy Castillo, Shigeo Nakayima, Joey Olivo, German Torres, Amado Ursua, Netrnoi Sor Vorasingh, Tadashi Tomori, Jung Koo Chang, Santos Laciar, Dodie Boy Peñaloza, Fidel Bassa y Sung Kil Moon entre otros. Resultados desde Fresno, California Like this: Like Loading...

