Canelo se mantiene favorito 6-1 sobre Munguia Por. Gabriel F. Cordero La superestrella mexicana del deporte y campeón indiscutido de peso súper mediano, Canelo Álvarez, abrió como favorito 6:1 sobre Jaime Munguía y las probabilidades no han cambiado mucho desde el primer dia. Álvarez se mantiene alrededor de -600 en la mayoría de las casas de apuestas. Las Vegas están preparadas para las grandes llegadas están abiertas al público y tendrán lugar mañana (martes) a las 2 p.m. en el lobby del MGM Grand. 14:30 – Eimantas Stanionis / Gabriel Maestre

2:45 p.m. – Brandon Figueroa/Jessie Magdaleno

3:00 PM – Mario Barrios / Fabian Maidana

3:15 PM – Jaime Munguía

3:30 PM – Canelo Álvarez Panameño Hilario Zapata entro al Salón de la Fama de California

