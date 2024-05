¿¿Wilder vs. Real Big Baby en Riad??? Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, ha anunciado que si Deontay Wilder supera en buena forma a Zhilei Zhang el 1 de junio en Riad, Arabia Saudita, se enfrentará al invicto Jared Anderson dos meses después en Los Ángeles. Turki Alalshikh: “El talentoso Jared Anderson está con nosotros ahora en la cartelera de la temporada de Riyadh del 3 de agosto en Los Ángeles contra el “Bombardero de Bronce” Deontay Wilder, si para entonces está listo para pelear después de la pelea del 1 de junio contra Zhilei Zhang. Siempre he creído que el boxeo estaría en su apogeo cuando tienes jóvenes pesos pesados ​​estadounidenses como Jared Anderson, del que también creo en su talento y su prometedor futuro. Mi consejo para él: ‘Concéntrate en tu futuro, en tu formación y en tu compromiso, y alcanzarás tus objetivos’. Feliz de colaborar con Top Rank nuevamente: ¡la cartelera de la temporada de Riyadh el 3 de agosto en Los Ángeles será única para la historia! Canelo y Munguía arriban a Las Vegas Canelo se mantiene favorito 6-1 sobre Munguia Like this: Like Loading...

