Canelo y Munguía arriban a Las Vegas El campeón indiscutido de peso súper mediano Canelo Álvarez y el retador Jaime Munguía iniciaron la semana de peleas el martes con Grand Arrivals en Las Vegas. Se enfrentan el sábado en una tarjeta PPV en Prime Video desde el T-Mobile Arena en Las Vegas. Canelo Álvarez: “Esta es una pelea muy significativa e histórica con dos mexicanos peleando por los cuatro cinturones por primera vez. Busco dejar mi huella y poner a mi país en lo alto”. Jaime Munguía: “Esta va a ser una pelea interesante y vamos a ir tras él. Vamos a buscarlo en el ring y al final será una pelea increíble para los fanáticos”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Cada evento está lleno de recuerdos ¿¿Wilder vs. Real Big Baby en Riad??? Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.