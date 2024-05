Round 12 con Mauricio Sulaimán: Cada evento está lleno de recuerdos Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán Esta columna trata de recordar algunas cosas que han pasado alrededor de funciones de boxeo, dejando claro como el destino está marcado para cada uno de nosotros.

Uno de los grandes promotores de la historia, quien recuerdo con mucho cariño, Dan Goosen, tuvo una cantidad de situaciones alrededor de su vida en el boxeo. Familia boxística de abolengo, los Goosen eran 10 y su empresa se llamaba Ten Goose Promotions. Aquí va una de las grandiosas anécdotas. Allá por fines de los años 70´s Goosen promovió una pelea de campeonato mundial en Chicago, el mexicano Pipino Cuevas contra Randy Shields. Durante la semana de la pelea usualmente los promotores salen a cenar y también a pasear para pasarla bien en la ciudad en turno. Dan, algunos de sus hermanos y el ahora Promotor Tom Brown llegaron a una famosa discoteca “Dingbats” ; Por alguna razón los cadeneros no los dejaban pasar, pero el carisma e ingenio de Dan floreció y llegó a un acuerdo con el jefe de seguridad del antro; Se cayeron tan bien, que Dan lo contrató con su equipo para que fueran la seguridad de Ring side en la función de boxeo de ese sábado. Se hicieron amigos y meses después Goosen lo inscribió en un concurso en Holywood “El cadenero más fuerte de América” y para sorpresa de todos ganó dicho certamen… Pues resulta que ese programa lo vio nada más y nada menos que Sylvester Stallone y se maravilló de la personalidad del cadenero ganador y lo mandó llamar para que eventualmente protagonizara un papel principal en Rocky III, si , el cadenero era Mr T. Asi es amigos, el boxeo llevó a un cadenero a convertirse en toda una celebridad y ser reconocido en todo el mundo. Ahora nos vamos a Nueva Inglaterra y el promotor prominente de la región, Jimmy Burchfield. Existe un teatro muy prestigioso en Cape Cod, Massachusetts, lugar donde se realizan muchos conciertos, el “Melody Tent“; Jimmy logro convencerlos para tener una función de boxeo por primera vez en ese lugar. El actual senador de Masaachusetts Kippy “Cop Cat” Diggs contra Ralph Chatwick, dos populares boxeadores de la región. Después de muchísimos problemas para poder instalar el ring que es cuadrado en el escenario circular el ingenio de la gente de boxeo lo logró; Ya que estaba todo listo, lleno total con ocho mil personas, se le acerca un técnico, “ Sr Jimmy, tenemos un problema, hay un zorrillo debajo del ring “ La inmediata reacción fue preguntar si alguien tenia una pistola! Obviamente la idea fue inmediatamente descartada ….

Llegó el legendario y muy popular Vinny Pazienza, el público estaba ansioso de ver boxeo y Burchfield recurrió a un truco que alguna vez leyó en la escuela, pidio una manta obscura, se metió debajo del ring y sin temor a ser bañado por don zorrillo logro echarla encima… minutos después el animalito estaba profundamente dormido y asi lo pudieron sacar y se vivió una gran noche de boxeo. A mediados de los 90´s mi papa me pide atender a Oscar de la Hoya y todo su equipo quien viajó a la ciudad de México con el legendario promotor Bob Arum para la presentación de la pelea De la Hoya vs Miguel Angel Gonzalez.

Estaba aquí mi amigo Fernando Beltran, quien me acompañó para poderlos atender muy bien pues era un grupo como de 20 personas. Llegamos al que fue uno de los restaurantes favoritos de mi papá “El Cicero” en la zona rosa.

Oscar estaba en plenitud, su español todavía no estaba muy afinado pero su amor a México sí. “Mauricio, que te parece si le enseñamos a Bob la bebida cucaracha” Esta es tequila con Kahlua en copa y se le prende fuego para ser tomada con popote. Pedimos una charola de cucarachas mientras sonaba el trío con hermosas canciones de bolero. “Hey que sea Bob el primero en tomar” dice Oscar y procedimos a explicarle de que se trataba; A Bob siempre le ha encantado la fiesta y de inmediato accedió, se puso de pie, tomó la copa, le prendieron fuego y tomo el popote, el problema fue que no le dijimos que tenía que hacerlo rapidísimo y Bob empezó a succionar el popote lentamente y todo el fuego se le fue a la boca!

Acto seguido escupió la bebida ardiente en la mesa y se armó un borlote….. Sabias que… Bob Arum y Don King, ambos de 92 años, siguen impulsando el boxeo de primer nivel en el mundo. Siempre han sido enemigos, rivales y adversarios públicos, sin embargo, siempre que se iba a dar una buena pelea, sucedía un evento taquillero y el mundo estaba consciente. Ali, Leonard, Durán, De la Hoya, Trinidad y muchos eventos sucedieron en los que fueron mejores amigos durante la promoción de 2 a 3 meses, solo para volver a ser enemigos una vez que terminó el evento. Anécdota de hoy…. "Mijito, llega Don King y necesito que vayas por él al aeropuerto y yo los alcanzo en el hotel para cenar" Salí en mi auto y mi primo manuel en el suyo, llegó Don y se subió conmigo y Dana Jamison en el asiento de atrás; Isidore QEPD, quien fue guardaespaldas y chofer de Don King (era tan noble, que no mataba ni una mosca, pero si se veía imponente) abordó el coche de mi primo. Llegando a la esquina de Campos Eliseos y Mariano Escobedo nos toca el rojo y de repente se nos cierran, se bajan 4 tipos con tremendos pistolones y le bajan el reloj a Don King ( a mi ni me pelaron ) y se arrancan de inmediato. Acto seguido se pone el verde y arrancó, veo una patrulla en la siguiente esquina, bajo la ventana y les grito " Poli nos acaban de asaltar " Voltea el poli y pega tremendo grito " Don King , Don King , hola , foto , foto? " …… Llegamos al hotel Presidente, mi papá sin decir nada me abrazó y me llenó de besos mientras Don King pedía un Cognac triple para el susto. Agradezco tus comentarios a [email protected] Canelo y Munguía arriban a Las Vegas

