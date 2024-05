Conferencia de prensa final Canelo-Munguia La estrella mexicana del deporte mundial y campeón indiscutible de peso súper mediano Canelo Álvarez y el retador invicto Jaime Munguía se presentaron el miércoles en la conferencia de prensa final antes de su choque PPV del fin de semana del Cinco de Mayo este sábado desde el T-Mobile Arena en Las Vegas. Canelo Álvarez: “Esta va a ser una gran guerra mexicana. Munguia y yo venimos los dos a ganar, pero yo voy a ganar y ganar decisivamente… No me importa experiencia vs juventud, soy Canelo. Tengo todo lo que necesito para ganar y sé exactamente lo que tengo que hacer… Me siento mejor que nunca y estoy listo para esta pelea… Munguia tiene poder y es un buen peleador. Pero también soy un luchador fuerte y se lo mostraré a todos nuevamente el sábado por la noche… la pelea durará lo que dure. Una cosa es segura: no querrás perdértelo”. Jaime Munguía: “Canelo tiene mucha experiencia y se ha enfrentado a grandes peleadores. Puede que no tenga el mismo currículum, pero tengo la juventud de mi lado. Voy a mostrar mis capacidades el sábado por la noche… Me alegra que quiera noquearme, porque vengo con la misma mentalidad. Voy a noquearlo . Va a ser una gran pelea…fuera del ring, Canelo tiene todo mi respeto, pero dentro del ring, ese respeto se va por la ventana”. Kingry dio positivo por PED según VADA Round 12 con Mauricio Sulaimán: Cada evento está lleno de recuerdos Like this: Like Loading...

