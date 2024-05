Kingry dio positivo por PED según VADA Por.Gabriel F. Cordero La superestrella del boxeo Ryan García supuestamente dio positivo por una droga para mejorar el rendimiento en muestras tomadas por VADA el día del pesaje y el día de su pelea contra Devin Haney. La droga en cuestión supuestamente es “Ostarine”. García ha negado la acusación. Fake news like if I was Donald trump pic.twitter.com/PVg5EW7yLd — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) May 2, 2024 Ostarine se adhiere a proteínas en el cuerpo conocidas como receptores de andrógenos. Cuando la ostarina se une a estos receptores, le indica a los músculos que crezcan. La gente usa ostarine para el rendimiento deportivo, la pérdida de peso involuntaria debido a una enfermedad, el cáncer de mama y muchas otras afecciones, pero no existe buena evidencia científica que respalde estos usos. Enobosarm, también conocido como ostarina, es un modulador selectivo de receptor androgénico en investigación desarrollado por GTX, Inc para el tratamiento de ciertas condiciones como el desgaste muscular y la osteoporosis Los SARM, entre los cuales se incluye “Ostarine”, pueden utilizarse y han sido utilizados por los atletas como una ayuda para el entrenamiento y un aumento de la resistencia física, pudiendo producir efectos similares a los esteroides anabólicos. Por este motivo, la Agencia Mundial Antidopaje prohibió los SARM en enero de 2008, a pesar de que no haya ningún medicamento de esta clase en uso clínico y se hayan desarrollado análisis de sangre para todos los SARM conocidos. Conferencia de prensa final Canelo-Munguia Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.