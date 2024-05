Beterbiev esta lesionado y se pospone combate con Bivol El muy esperado enfrentamiento por el título mundial indiscutible de peso semipesado entre el campeón del WBC, la FIB y la OMB, Artur Beterbiev, y el líder de la AMB, Dmitry Bivol, programado para el sábado 1 de junio en el Kingdom Arena en Riyadh, Arabia Saudita, se pospuso después de que Beterbiev, de 39 años. Sufrió una rotura de menisco en un entrenamiento. El plan es reprogramar Beterbiev-Bivol antes de fin de año. Mientras tanto, se confirmó que el torneo 5 contra 5 entre los luchadores de Matchroom y Queensberry, incluido Deontay Wilder contra Zhilei Zhang, aún se llevará a cabo en la fecha del 1 de junio. Nishida vence a Rodríguez y gana el título gallo de la FIB en Japón Kingry dio positivo por PED según VADA Like this: Like Loading...

