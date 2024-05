Nishida vence a Rodríguez y gana el título gallo de la FIB en Japón Por Joe Koizumi El invicto zurdo velocista FIB#1 Ryosuke Nishida (9-0, 1 KO), 118, sorprendentemente destronó al campeón de peso gallo de la FIB Emmanuel Rodríguez (22-3, 13 KOs), 117.75, al ganar una sorpresiva decisión unánime (115-112 dos veces, 117 -110) en doce rondas rápidas el sábado en Osaka, Japón. Nishida, menos experimentado y menos poderoso, era indudablemente un perdedor, pero causó gran sorpresa con su inteligencia y positividad. Ryosuke, ex boxeador aficionado de la Universidad de Kinki, había derrotado al ex campeón de peso mosca del CMB Daigo Higa en su cuarta pelea profesional, lo que lo hizo ingresar a los rankings mundiales. Rodríguez, cuatro años mayor que él a los 31, podría haber subestimado al retador japonés debido a su muy bajo índice de nocauts, y fue menos agresivo sólo para apuntar a un contraataque sólido en un momento al comienzo de la competencia. Nishida, por otro lado, adoptó diligentemente una agresión de trabajador y tomó la iniciativa durante las dos primeras rondas. Aunque el campeón estuvo al mando en el tercer asalto, a Nishida le resultó innovador y efectivo anotar con ataques al cuerpo desde el cuarto, cuando sorprendentemente derribó al puertorriqueño sobre manos y rodillas. Despertado por la caída inesperada (ya que Nishida nunca había sido considerado un pegador sólido), Rodríguez intentó recuperar la iniciativa y dominó tres asaltos a partir del quinto, utilizando derechazos directos a la cara del retador zurdo. Nishida, sin embargo, se soltó a pesar de su hinchada óptica derecha y desató combinaciones menos poderosas pero rápidas en la cara y el vientre del campeón. Lo mejor de Emmanuel podría demostrarse en el décimo, cuando se volvió tan agresivo que obviamente se llevó un punto. Pero se cansó con su ataque desesperado, y fue Nishida quien estuvo al mando en las dos últimas sesiones, lo que confirmó su victoria y coronación. Ahora Japón ha ocupado notablemente tres cinturones en la categoría de 118 libras: WBC Junto Nakatani, WBA Takuma Inoue y IBF Nishida. En un par de días, el próximo lunes, el invicto zurdo japonés Yoshiki Takei también tendrá una oportunidad muy ambiciosa ante el formidable líder gallo de la OMB, Jason Moloney, en la cartelera de la súper pelea Inoue-Nery. Lo veremos. Sana, la esposa del recién coronado campeón de la FIB, Nishida, solía ser boxeadora amateur en la misma universidad de Kinki, ganando el cinturón nacional gallo durante tres años seguidos. Tenía mejores credenciales de amateur que Ryosuke. Sana apoyó enormemente el acondicionamiento de Ryosuke con su invaluable conocimiento sobre nutrición y boxeo también. Promotor: Promociones KWORLD3 (AKA Kameda). Figueroa KOs Magdaleno por título WBC en Las Vegas Beterbiev esta lesionado y se pospone combate con Bivol Like this: Like Loading...

