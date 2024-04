Jaime Munguia: Estoy listo para vencer al Canelo Por Miguel Maravilla Tijuana, el ex campeón mundial e invicto súper mediano de México, Jaime Munguía (43-0, 34 KOs), realizó una sesión de entrenamiento con los medios el martes por la tarde en el Wild Card Gym en Hollywood, California, en preparación para su enfrentamiento mexicano contra su compatriota y superestrella mexicana, el indiscutible peso súper mediano. campeón mundial Saúl “Canelo” Álvarez (60-2-2, 39 KOs) de Guadalajara. El enfrentamiento mexicano se llevará a cabo el próximo sábado 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas en vivo por el evento Pay-Per-View de PBC en Prime Video. “Estoy muy feliz por esta oportunidad. Estoy emocionado porque no hay mejor manera de representar a los fanáticos mexicanos que pelear el fin de semana del Cinco de Mayo. Realmente creo que esta será una pelea emocionante y memorable”, dijo Jaime Munguía a los periodistas en el día de prensa. “No puedo esperar para subir al ring el 4 de mayo”. Munguía, de 27 años, viene de un impresionante paro ante John Ryder a principios de enero de este año. Deshaciéndose de Ryder en nueve asaltos, ya que el inglés había llegado hasta el final con Canelo en su pelea anterior. Esa victoria preparó el escenario para el enfrentamiento de Munguía con Canelo. “Me sentí mejor que nunca en esa pelea. Fue una oportunidad para mí de mostrar lo que puedo hacer. Una pelea que me catapultó a esta oportunidad”, dijo Jaime Munguía a Fightnews.com®. Buscando aprovechar otra gran oportunidad, Munguía no es ajeno a cuando se presenta la oportunidad. Fue en 2018, el joven contendiente invicto Munguia se presentó como oponente de reemplazo en su oportunidad que lo vio causar sensación en el mundo del boxeo cuando detuvo a Sadam Ali para capturar su primer título mundial. Ahora, Munguía tiene una mayor oportunidad de pelear contra la superestrella mexicana Canelo Álvarez. “Cuando tuve esta pelea por primera vez, estaba emocionado porque sé la gran oportunidad que es esta. Estoy 100% listo para esta pelea”, Munguía aprovecha la oportunidad. “Sin duda. Ambas son grandes peleas (Sadam Ali y Canelo) para mí. Ahora tengo más experiencia y estoy más motivado. Será una gran pelea”. “Recuerdo que le dimos la oportunidad y con su ambición, hambre y poder. Supo aprovechar la oportunidad y convertirse en campeón del mundo. Jaime todavía tiene hambre y pasión por el boxeo. Quiere ser la próxima cara del boxeo mexicano”, dijo el Golden Boy Oscar De La Hoya a Fightnews.com®. Enfrentándose a uno de los mejores campeones de México, Munguía interviene ahora contra Canelo. Álvarez defendió con éxito su corona indiscutible en septiembre pasado al aniquilar al rey del peso súper welter Jermall Charlo durante doce asaltos y anotar una caída en el camino hacia la victoria por decisión. “Siempre he estado pendiente de Canelo. Al final deberás luchar contra los mejores. Es un luchador muy experimentado con muchas habilidades que puede hacer mucho en el ring. Estoy listo para él”, dijo Munguía sobre Canelo. “Estoy esperando lo que venga en ese ring. Canelo tiene experiencia pero para mí hay muchas ventajas”. “Jaime está listo para Canelo. Tiene ventajas, altura, juventud, su capacidad para aguantar golpes, potencia de golpe y potencia. Canelo lanza alrededor de 10 golpes por asalto, Jaime lanza alrededor de 60 por asalto. Esa puede ser la diferencia”, dijo De La Hoya. Con el equipo en sus fases finales del campo de entrenamiento, no hay duda de que Freddie Roach ha preparado a Munguía para prepararse para la superestrella mexicana Canelo. Esta fue su segunda etapa con Freddie Roach, ya que Munguía fue entrenado anteriormente por el miembro del Salón de la Fama, Erik Morales de Tijuana. “La verdad es que aquí en Wild Card me han recibido con los brazos abiertos. El campamento ha sido excelente, la preparación con Freddie, he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Ha sido un campamento sólido y estamos listos”. “Lo veo más cómodo y feliz con Freddie. Eso es importante y marca la diferencia”, dijo De La Hoya sobre la preparación de Munguía. A más de una semana de la pelea, Munguía se concentra en la que será la pelea más importante de su carrera. Un enfrentamiento totalmente mexicano contra Canelo. Buscando representar a la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana, que ha producido muchos grandes luchadores a lo largo de su historia, como Erik Morales y Antonio Margarito. Munguía no sólo busca convertirse en el próximo gran campeón de Tijuana sino que también busca tomar el trono como el próximo gran campeón mexicano. “Siento que una victoria aquí será la mayor victoria de mi carrera. La victoria más grande en la historia del boxeo de Tijuana. Ha habido grandes momentos en el boxeo. Este será un gran momento para el boxeo mexicano y también será el momento más grande de mi carrera”, concluyó Munguía. “Jaime Munguía es la próxima estrella mexicana. Veo un paso de la antorcha para el boxeo mexicano. Espere una guerra. Las peleas más grandes siempre son entre dos peleadores mexicanos”, afirmó De La Hoya. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Conferencia de prensa final Ramírez-Ortiz Like this: Like Loading...

