Conferencia de prensa final Ramírez-Ortiz El olímpico estadounidense y ex campeón mundial unificado de peso súper ligero José Ramírez (28-1, 18 KOs) y el contendiente invicto de peso súper welter Vergil Ortiz Jr. (20-0, 20 KOs) ofrecieron su conferencia de prensa final el jueves. Los rivales Rances Barthelemy y Thomas Dulorme no estuvieron presentes. El twinbill tendrá lugar el sábado en DAZN desde el Save Mart Center en Fresno, California. José Ramírez: “Estoy listo para este sábado. Mi objetivo es volver a la cima y recuperar todos esos cinturones. Todavía siento que soy uno de los mejores de la división en 140 libras. Planeo hacer una declaración el sábado y en eso estaba trabajando en el gimnasio. Gracias a Oscar y a Golden Boy por la oportunidad”. Vergil Ortiz, Jr: “No tengo mucho que decir en este momento. Todo lo que todo el mundo debería saber es que tuvimos un gran campo de entrenamiento, entrenamos duro y tuvimos combates increíbles. Me gusta correr, corrí mucho. Realmente no tengo nada más que decir aparte de eso”. Jaime Munguia: Estoy listo para vencer al Canelo Anuncian combates iniciales en Canelo-Munguia el 4 de mayo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.