Anuncian combates iniciales en Canelo-Munguia el 4 de mayo Un par de enfrentamientos con pesos súper welter en atracciones separadas destacarán la acción de PBC en Prime Video que tendrá lugar el sábado 4 de mayo desde el T-Mobile Arena en Las Vegas. Los dos enfrentamientos estarán disponibles mediante acceso gratuito para todos los fanáticos, independientemente de la membresía Prime o la compra de la tarjeta PPV. La presentación en vivo estará encabezada por el contundente contendiente Jesús “Mono” Ramos (20-1, 16 KOs) enfrentándose al venezolano Johan González (34-2, 33 KOs) en una pelea de 10 asaltos, además de Vito Mielnicki Jr. (16-1, 11 KOs) lucha contra Ronald Cruz (19-3-1, 12 KOs) en una pelea de 10 asaltos que inicia la transmisión. Estas peleas conducirán a un PBC Pay-Per-View de cuatro peleas en Prime Video. El precio PPV es %89,99. Conferencia de prensa final Ramírez-Ortiz DAZN y Only Fans realizan acuerdo para eventos de boxeo Like this: Like Loading...

