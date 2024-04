DAZN y Only Fans realizan acuerdo para eventos de boxeo Por.Gabriel F. Cordero DAZN y la plataforma de suscripción Onlyfans han acordado una asociación de contenido y patrocinio que cubrirá una serie de peleas de boxeo durante los próximos 12 meses. La página Onlyfans de DAZN mostrará contenido posterior a la pelea para los suscriptores.

Fighters producirá el contenido personalizado para la página Onlyfans de DAZN. Ambas compañías producirán ‘All Access’, un nuevo programa exclusivo para OFTV. En los últimos dos años, más de 200 atletas de deportes de combate han lanzado páginas Onlyfans,

incluidos aquellos que compiten en Ultimate Fighting Championship (UFC), boxeo y lucha libre. Onlyfans fue el patrocinador principal y creador de contenido exclusivo para el evento de la noche de pelea mostrado por DAZN en el que Ryan García (en la foto) derrotó a Devin Haney el 20 de abril. La plataforma también tiene una asociación con la promoción de artes marciales mixtas (MMA), Professional Fighters League (PFL), mientras que el as del tenis australiano Nick Kyrgios también ha creado una página de Onlyfans. “Esperamos colaborar con Onlyfans como un nuevo socio”, dijo Pete Oliver, director ejecutivo de mercados en crecimiento y director global de boxeo de DAZN. “Con más de 150 noches de pelea al año, DAZN es el hogar global del boxeo y con la expansión de OnlyFans en los deportes, y en los deportes de pelea en particular, es la plataforma perfecta con la que asociarnos para impulsar a nuestros peleadores y contenido en todo el mundo”. “Esta asociación emblemática entre dos plataformas globales de entretenimiento, DAZN y Onlyfans, mejorará la experiencia de los fanáticos al ofrecer contenido exclusivo de los eventos y acceso a información detrás de escena de los atletas que compiten, además de continuar brindando atractivas opciones de monetización para luchadores”, añadió Keily Blair, directora ejecutiva de Onlyfans. Cárdenas KOs al "Koreano" Ramírez en Florida Like this: Like Loading...

