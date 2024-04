Cárdenas KOs al “Koreano” Ramírez en Florida El peso súper gallo clasificado mundialmente Ramón Cárdenas (25-1, 14 KOs) ganó mediante un KO en el noveno asalto contra Eduardo “Koreano” Ramírez (22-4-2, 16 KOs) el miércoles por la noche en el Whitesands Event Center en Plant City, Florida. Cárdenas puso fin a una pelea reñida y competitiva con un golpe al cuerpo. El tiempo era 1:37. El peso súper welter Damián Sosa (25-2, 12 KOs) derrotó al previamente invicto héroe local Marques Valle (10-1, 8 KOs) por decisión dividida en diez asaltos. Los puntajes fueron 96-94, 97-93 Sosa, 98-92 Valle. El ex campeón mundial Ronny Ríos (34-4, 17 KOs) ganó su debut en peso pluma por KO en el quinto asalto contra Nicolás Polanco (21-6, 12 KOs). Golpes al cuerpo remataron a Polanco. El tiempo fue: 54. DAZN y Only Fans realizan acuerdo para eventos de boxeo Fallece "Morochito" Rodriguez medallista de oro del boxeo Venezolano en Juegos Olímpicos Like this: Like Loading...

