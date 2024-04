Fallece “Morochito” Rodriguez medallista de oro del boxeo Venezolano en Juegos Olímpicos Por. Gabriel F. Cordero A los 78 años de edad, Francisco “Morochito” Rodriguez el primer medallista de oro olímpico venezolano falleció este martes 23 de abril en el hospital militar de Caracas, Venezuela tras fuertes complicaciones de salud. A los 23 años, Rodríguez dio a Venezuela su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México de 1968 al derrotar al coreano Yong-Ju Jee en la mítica legendaria Arena México de la Ciudad de México. Rodríguez nació en Cumaná el 20 de septiembre de 1945 y participó también en los V Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá 1967, y los Panamericanos de Cali, Colombia 1971, donde se gano la medalla de oro en ambas competiciones. Tras retirarse entreno jóvenes venezolanos en el Paraíso, Caracas, donde creó un club que lleva su nombre. En su momento fue condecorado con la orden Francisco de Miranda en su tercera clase y¿ en el 2018, en reconocimiento a los 50 años de Mexico 68 recibio la orden Julio César León en su única clase, otorgada por la Federación Olímpica Venezolana. “Morochito” Rodríguez forma parte de la élite deportiva de Venezuela al ser uno de los cuatro medallistas dorados en los Juegos Olímpicos, junto Arlindo Gouveia (taekwondo), Rubén Limardo (esgrima) y Yulimar Rojas (salto triple) . Round 12 con Mauricio Sulaimán: El Boxeo por todo el Planeta Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.