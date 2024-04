Round 12 con Mauricio Sulaimán: El Boxeo por todo el Planeta Por Mauricio Sulaimán-Hijo de José Sulaimán / Presidente WBC Durante este 2024 he tenido la oportunidad de sostener inolvidables encuentros y reuniones con una gran cantidad de campeones de gran valor sentimental para mi persona y para nuestro WBC. Ha sido un año de mucha actividad con muchos viajes, pero lo más importante han sido esos momentos con mis queridos campeones Manny Pacquiao Estuve con el varios días durante mi visita a Filipinas. Fue muy gratificante ver cómo es una persona muy querida. Fue impresionante ver que siempre fue la última persona en salir de los eventos a los que fuimos, firmando autógrafos, tomándose fotos y haciendo mensajes en video para quienes se lo pidieran. Platicamos temas de gran interés pues tiene planes muy interesantes para quizá aún tener alguna pelea de alto nivel aunque también es ya promotor de boxeo, basquetbol y billar. Un legendario campeón adorado por todos en Filipinas y el mundo. Tambien pase gratos momentos durante ese viaje con ex campeones legendarios como Erbito Salavarria, Rolando Navarrete y Luisito Espinoza y me toco darle la despedida a Melvin Jerusalem quien después de verme partió hacia Japón donde conquisto el título mundial paja WBC. Naoya Inoue Considerado uno de los mejores boxeadores de la actualidad a nivel mundial y ya el mejor de la historia del país del sol naciente. Lo visite en su gimnasio en Nagoya, Japón para entregarle su reconocimiento al mejor boxeadore del 2023. Ahí estaba con su promotor, otro gran campeón japones, Hideyuki Ohashi quien vio terminado su reinado de peso paja WBC al caer noqueado en cinco rounds contra el gran Ricardo “ Finito “ López. La barrera del idioma no impidió que pudiéramos entendernos. Inoue ganó su primer campeonato en peso minimosca del WBC, y ahora ya es campeón en 4 divisiones, actualmente es el campeón indiscutido supergallo. Su próxima pelea será el 6 de mayo frente el dos veces campeón, el mexicano Luis “Pantera “ Nery; Dicho combate será en el Tokyo Dome frente a 55 mil espectadores y es precisamente el primer evento boxístico desde es 11 de febrero de 1990 cuanto Buster Douglas noqueo a Mike Tyson También en Japón salude a nuestro excampeon Takahiro Aoh quien es ahora entrenador en el gimnasio Teiken del Señor Honda. Serhi Bohachuk El nuevo campeón mundial WBC visito México junto con su promotor Tom Loeffler. El ucraniano conquisto el corazón de todos con su dramática historia pues mientras está disfrutando de haber conquistado la gloria de coronarse campeón y estar a punto de ser padre por primera vez, su hermano se encuentra en la línea frontal defendiendo a su país de la invasión rusa. Visitamos juntos la embajada de Ucrania y ahí convivio con la embajadora Oksana Dramaretskay con tres héroes de guerra que se encuentran en México donde han encontrado la ayuda humanitaria para obtener sus prótesis de piernas y brazos así como todo tipo de rehabilitación. Los Hermanos Fundora Sebastián y Gabriela acompañados de su padre Freddy regresaron a la Ciudad de México y como lo han gozado. Después de acompañarnos a la presentación del bellísimo cinturón “Tamaulipas” para la pelea Canelo vs Munguía, disfrutamos de una comida inolvidable, llena de risas, bromas, anécdotas, planes y sueños. Fueron a la lucha libre el viernes y una vez más se llevan un pedacito de México en su corazón. Deontay Wilder Mi queridísimo campeón, quien sostuvo el campeonato mundial de peso completo WBC por 5 años perdiéndolo frente al rey actual Tyson Fury. Wilder y yo hemos sido muy cercanos, pero nos habíamos distanciado en los últimos pares de años. Estuvimos juntos en Londres la semana pasada. ¡Al verme entrar al restaurante del hotel, se levantó me dio un abrazo y de repente me cargo! Nadie me había cargado desde que tenía unos 8 años y fue un momento sensacional. Platicamos de las grandes vivencias que compartimos juntos con mi hermano Héctor. El estuvo presente ese histórico día cuando en la oficina oval de la casa blanca el presidente Trump otorgo el perdón presidencial a Jack Johnson. También visitamos juntos al Santo Padre Francisco en lo que fue un encuentro emotivo y muy representativo. También en Londres salude a nuestro campeón semicompleto Artur Beterbiev y a su próximo rival Dimitry Bivol quienes presentaron su combate que se realizar en Riyadh el primero de junio próximo. Después de la conferencia de prensa hubo una cena donde pase una noche inolvidable con Roberto “ Manos de Piedra” Duran, dos de sus hijos y la “ Fula” , su querida esposa. Estar con Duran es garantía de no parar de reír y esta más simpático que nunca. Además de estos casos específicos he pasado muchos momentos de alegría con decenas de campeones este año, en los martes de café y en otras reuniones: Julio César Chávez, Rubén “Puas” Olivares, Erik Morales, Humberto “Chiquita “González, Pipino Cuevas, Rafa Márquez, José Luis Bueno, Cesar Bazán, Rafael ”Bazooka” Limón, Ana María Torres, Mariana “Barby” Juárez, Irma García, José Antonio Aguirre, Isaac “Tortas” Bustos y muchísimos más. ¿Sabías qué? En tan solo un mes se estarán disputando combates por el titulo indiscutido ( WBC-WBA-WBO-IBF ) en cuatro diferentes divisiones, algo nunca antes visto: Canelo vs Munguía, Inoue vs Nery, Fury vs Usyk y Beterbiev vs Bivol. Anécdota de Hoy Deontay Wilder fue protagonista de la última pelea que mi querido papa José Sulaimán ordeno como mandatoria. Un día Richard Schaeffer y Oscar De la Hoya visitaron a mi papá en su habitación de Las Vegas para pedirle la oportunidad para un boxeador con una hija con una condición médica sensible, quien tenía que trabajar en tres diferentes lugares para poder pagar los gastos médicos. Fue así como Don José prometió a Deontay Wilder la oportunidad por el campeonato. En una de las pláticas en hospital, cuando soñábamos que se iba a recuperar, de repente me dijo “Mijito, recuérdame más adelante que tenemos que ordenar al ganador de Stiverne vs Arreola pues es Wider el retador oficial” se me hizo muy curioso que sacara ese tema y le pregunte por qué “Ayer que me vino a visitar Don King no me dejo hablar de boxeo, que venía a estar con su hermano en paz y creo que no quería que le impusiera un retador a su campeón…Don no da paso sin huarache mijito” Eventualmente Wilder venció a Stiverne ganando el título WBC y defendió el cinturón verde en 10 ocasiones. Fallece "Morochito" Rodriguez medallista de oro del boxeo Venezolano en Juegos Olímpicos Mega noche de boxeo de Riyadh Season el 3 de agosto en Los Ángeles

