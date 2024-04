Mega noche de boxeo de Riyadh Season el 3 de agosto en Los Ángeles Por. Gabriel F. Cordero Riyadh Season, el equipo promocional saudí que se ha hecho cargo del boxeo a lo grande recientemente, ha anunciado un mega evento para el 3 de agosto en el BMO Stadium de Los Ángeles. Este es el primer evento de boxeo que se celebra fuera de Arabia Saudita. Su Excelencia Turki Alalshikh, presidente de la junta directiva de la Autoridad General de Entretenimiento (GEA), anunció una gran noche de boxeo en la que incluyen el título mundial de la superestrella libra por libra Terence Crawford ante Israil Madrimov. por el título mundial interino de peso superwelter de la AMB y la OMB el 3 de agosto. El evento será promovido por Riyadh Season Card, Sela, League 1 y Matchroom Boxing en asociación con World Of Boxing, TGB Promotions, Golden Boy, Goldstar, Queensberry, Salita Promotions y Warriors Boxing Promotions. Estos son los combates programados: Terence Crawford contra Israil Madrimov

Tim Tszyu contra Vergil Ortiz

Isaac “Pitbull” Cruz contra José Valenzuela

Andy Ruiz contra Jerrell Miller

David Morrell contra Radivoje Kalajdzic

Andy Cruz vs.Antonio Morán Round 12 con Mauricio Sulaimán: El Boxeo por todo el Planeta Matchroom gana subasta de la FIB por Ennis-Crowley Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.