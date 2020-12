WBC publica clasificaciones iniciales de peso puente El ex contendiente de peso pesado Oscar “Kaboom” Rivas tiene la distinción de ser el primer peso puente clasificado # 1 del WBC (200-224 libras) en las calificaciones recién publicadas de diciembre. Aquí están los 15 primeros en la división de peso más nueva del boxeo. El título mundial está vacante. 1. Oscar Rivas

2. Ryad Merhy

3. Kevin Lerena

4. Dmitry Kudryashov

5. Evgeny Romanov

6. Bryant Jennings

7. Artur Szpilka

8. Alen Babic

9. Joel Tambwe

10. Shigabudin Aliev

11. Marco Huck

12. Bilal Laggoune

13. Samuel Kodje

14. Rashid Kodzoev

15. Isaac Chamberlain Maratón de Boxeo de la AMB en Barranquilla el 17 de Diciembre Confirman: Mayweather vs. Paul Logan para el 20 de febrero

