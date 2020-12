Maratón de Boxeo de la AMB en Barranquilla el 17 de Diciembre La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) anunciará un evento de “Maratón de boxeo” en una conferencia de prensa en línea el jueves. La organización pionera y su presidente Gilberto Jesús Mendoza revelarán todos los detalles del evento que se realizará el 17 de diciembre en Barranquilla, Colombia, como parte del programa WBA Challenge. En el evento principal, el campeón mundial de peso ligero de la AMB, Carlos Cañizalez, se enfrenta a Jesús Silvestre. Además de la pelea por el título, el prospecto Gabriel Maestre estará en acción contra Daniel Vega. El nombre “Maratón de boxeo” se refiere a la gran cantidad de peleas en el programa (20 en total). El talento de grandes boxeadores de Colombia, Venezuela y México se mostrará con nombres como el medallista olímpico Yoel Finol, José Sanmartín, Ángel Rodríguez, Verónica Zuliaga, Rodrigo Caraballo y Franklin Manzanilla entre otros. El evento se llevará a cabo en las hermosas playas de Barranquilla y contará con todos los protocolos de seguridad relevantes para un día tan importante. Smith-Vlasov por título vacante semipesado OMB el 13 de febrero WBC publica clasificaciones iniciales de peso puente

