Smith-Vlasov por título vacante semipesado OMB el 13 de febrero Joe “The Beast” Smith Jr. (26-3, 21 KOs) está oficialmente listo para enfrentarse a Maxim Vlasov (45-3, 26 KOs) el 13 de febrero por el título mundial vacante de peso semipesado de la OMB en ESPN. Con su victoria de agosto sobre Elieder Alvarez, Smith Jr. originalmente estaba listo para enfrentarse al ganador de Maxim Vlasov vs Umar Salamov, en la final de la eliminatoria por el título de la OMB. Sin embargo, Vlasov-Salamov se pospuso una vez debido a la pandemia global, nuevamente en octubre y nuevamente en noviembre cuando Salamov dio positivo por COVID-19. El promotor Joe DeGuardia luego solicitó y se le concedió el derecho a Smith Jr. de enfrentarse a Maxim Vlasov por el título mundial vacante de la OMB. Resultados de WBC en VIVE TV desde Tijuana, BCN en México Maratón de Boxeo de la AMB en Barranquilla el 17 de Diciembre

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.