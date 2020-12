Resultados de WBC en VIVE TV desde Tijuana, BCN en México El nuevo canal WBC en VIVE TV comenzó el martes con un evento a puerta cerrada en Tijuana, BCN, México. En el evento principal, el ex retador al título mundial y clasificado mundial del peso gallo # 5 del WBC, Alejandro “Peque” Santiago (23-2-2, 12 KOs) castigó a Erick “Lobito” González (13-1-2, 7 KOs) por cuatro asaltos. Santiago derribó a González con fuerza en la segunda ronda, pero no pudo terminarlo. Después de dos rondas más de castigo, González no salió para el quinto asalto. El tiempo oficial fue: 10 del quinto round. El prospecto invicto de peso ligero Francisco “Chino” López (12-0-1, 8 KOs) e Iván León “Cachorro Canonerof” Benítez (14-4-1, 6 KOs) lucharon por un empate a diez asaltos. Las puntuaciones fueron 94-94, 96-92, 92-96. López perdió un punto en la sexta ronda por golpes de conejo y otro cuando un cabezazo abrió una herida en el párpado derecho de Benítez en el octavo round. El peso súper pluma Cristian “Lacandonsito” Cruz (14-5, 6 KOs), hijo del ex campeón de peso pluma de la FIB Cristóbal “Lacandón” Cruz, ganó por decisión unánime en ocho rounds sobre Francisco “El Rudo” Alarcón (10-5-2, 5 KOs ). Las puntuaciones fueron 79-73, 79-73, 80-72. En un choque entre pesos mosca invictos, Bryan Luna (7-0, 3 KOs) tomó una decisión mayoritaria en seis asaltos sobre José Giovanny Pinedo (3-1) por puntuaciones de 58-57, 57-57, 59-55. El peso súper mosca Danny Andujo (6-3, 2 KOs) superó a Felipe Ayon Dimas (1-2-1, 1 KO) más de seis por puntuaciones de 59-55, 59-55, 60-55. Boxeo de regreso en Managua el 18 de diciembre Smith-Vlasov por título vacante semipesado OMB el 13 de febrero

