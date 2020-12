Confirman: Mayweather vs. Paul Logan para el 20 de febrero La leyenda del ring, Floyd Mayweather, anunció en su página de Instagram que peleará en una exhibición contra el YouTuber Logan Paul el 20 de febrero. Hay un precio especial a la venta ahora. El primer millón de compradores de pago por evento pueden entrar por $ 24,99. El precio aumenta gradualmente a $ 69,99 en febrero. Mayweather (50-0, 27 KOs) estará a cuatro días de su 44 cumpleaños en la noche de la pelea. La última vez que peleó contra Conor McGregor fue en agosto de 2017. Paul tiene marca de 0-1, perdiendo en seis asaltos ante su compañero YouTuber KSI en noviembre de 2019. Spence vence a García por decisión unánime en Texas

