Spence vence a García por decisión unánime en Texas Por Jeff Zimmerman en el ringside El campeón de peso welter del WBC / FIB Errol “The Truth” Spence Jr. (27-0, 21 KOs) retuvo sus títulos con una decisión unánime en doce asaltos sobre Danny “Swift” García (36-3, 21 KOs) el sábado por la noche en el Dallas. Estadio AT&T de los Cowboys. Al regresar después de un roce con la muerte en un accidente automovilístico a alta velocidad hace más de un año, Spence prácticamente controló la pelea, ganando por puntuaciones de 116-112, 116-112, 117-111. Spence superó a García 187-117, cada uno conectó 103 golpes de poder, pero Spence superó a García 84-14. Errol Spence Jr: “El momento es surrealista. Al regresar del accidente, siento que me veía bastante bien esta noche. Todo el campo de entrenamiento me sentí bien. Le dije a la gente que no quería una pelea de puesta a punto. Les demostré a todos que soy el mejor peleador de 147 libras del mundo. Danny García me llevó al límite, especialmente en el campo de entrenamiento. Lo he visto pelear desde que era aficionado. Sabía que era un gran campeón y tenía que estar preparado al 100% ”. Danny García: “Fue el mejor hombre esta noche. No hay excusas. Luché una pelea dura y dura. Tuvo un buen jab y esa fue la clave de la pelea. También estaba un poco más ocupado que yo … solo tengo que reconstruir y ver qué hacemos a continuación “. Fundora, Josesito y Ramirez vencen en Texas

