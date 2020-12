Fundora, Josesito y Ramirez vencen en Texas Por Jeff Zimmerman en el ringside En una eliminatoria del título mundial de la AMB de peso súper welter, el “Towering Inferno” Sebastian Fundora (16-0-1, 11 KOs) de Coachella, CA con casi 6’6 “usó una serie de uppercuts, ganchos y tiros rectos para aniquilar el reemplazo, Habib Ahmed (27-2-1, 18 KOs) procedente de Accra, Ghana, el sábado por la noche frente a una multitud ruidosa en el AT&T Stadium en la cartelera de Spence-García. Fundora originalmente estaba programado para pelear contra Jorge Cota. Una vez que Fundora le dobló las rodillas a Ahmed al principio del primer asalto con un uppercut, fue prácticamente una práctica de tiro para él. Después de otro ataque en la ronda 2, el árbitro Laurence Cole lo canceló a la 1:30 para obtener la victoria por nocaut técnico de los 12 programados. La alta y delgada Fundora poseía una ventaja de 6 pulgadas de altura sobre el veterano Ahmed, aunque parecía ser mucho más. . El peso welter “The Riverside Rocky” Josesito López (38-8, 21 KOs) de Riverside, CA tuvo una actuación dominante contra Francisco Santana (25-9-1, 12 KOs) de Santa Bárbara, CA. López derribó a Santana en el primer asalto con un gancho de derecha después de tiros al cuerpo, nuevamente en los asaltos nueve y décimo para anotar la victoria por nocaut técnico a los 1:22 del asalto final. López tuvo el control durante todo el camino, aunque a veces fue cauteloso cuando Santana se lanzó hacia las vallas. López continúa teniendo grandes peleas con su estilo amigable para los fanáticos y con el entrenador de clase mundial Robert García en su esquina. López le dijo a Fightnews en una entrevista exclusiva antes de la pelea que espera obtener otra oportunidad por el título mundial antes de retirarse. Debería estar en camino con la gran victoria en Dallas. En una eliminatoria por el título mundial de la AMB, el peso pluma Eduardo Ramírez (24-2-3, 11 KOs) de Los Mochis, México, aplastó a Miguel Flores (24-4, 12 KOs) de Dallas con un gancho de derecha feroz en el quinto asalto que aterrizó de lleno en la mandíbula de Flores y terminó la pelea. Ramírez montó el tiro de “muerte” con un recto de izquierda que aterrizó en el hombro izquierdo de Flores. Flores de alguna manera se puso de pie y el árbitro Laurence Cole comenzó a contar, pero después de un rápido bamboleo, Cole lo rechazó correctamente. El zurdo Ramírez controló las primeras rondas de la pelea conectando sus combinaciones de derecha e izquierda mientras Flores hacía todo lo posible para contraatacar. Ramírez, sin embargo, puso fin a la pelea a los 20 segundos del quinto asalto con su gran nocaut de un golpe. Flores recogió a Ramírez para mostrar un buen espíritu deportivo después de la derrota. El peso pluma Isaac “Canelito” Avelar (17-2, 10 KOs), un zurdo de Aguascalientes, México, se enfrentó cara a cara con Sakaria “Desert Storm” Lukas (23-1, 16 KOs) de Windhoek, Namibia durante diez asaltos. El Avelar activo estaba en control de crucero al principio de la pelea, aterrizando su ventaja a la izquierda y combos contra el contragolpe de Lukas. En la quinta ronda, Lukas sacudió a Avelar con una gran izquierda seguida de una derecha para terminar la ronda. La sexta ronda, nuevamente, vio a Lukas iniciar la acción cuando terminó la ronda con otro pez gordo. Avelar se reagrupó cuando los dos guerreros se pararon en el centro del ring intercambiando sus mejores tiros el resto de la pelea, especialmente en el décimo y último asalto cuando ambos muchachos dejaron sus manos ir hasta la campana final. En una pelea muy competitiva, los tres jueces fallaron a favor de “Canelito” 98-92. En una actuación dominante, el peso welter Vito Mielnicki (7-0, 4 KOs) derribó a Steven Pulluaim (5-3, 1 KO) en la primera y segunda ronda para ganar y se fue 60-52 en las tres tarjetas acorazadas. Mielnicki estaba en el ataque desde el salto cuando aterrizó ráfagas en la cabeza y el cuerpo de Pulluaim, quien pudo sobrevivir a la pelea después de un comienzo horrible. En la primera pelea televisiva en FS2 PBC, el súper mediano Burley Brooks de Dallas (6-1, 5 KOs), un compañero principal de entrenamiento de Errol Spence Jr., estaba en una pelea contundente con el rudo Marco Delgado (7-1, 5 KOs) de Anaheim, CA en seis rondas. Fue una pelea difícil desde la campana inicial cuando Delgado conectó un golpe de conejo en la cabeza de Brooks en la espalda y cuando tomó represalias, el árbitro Neil Yoing lo advirtió rápidamente. Brooks retomó su actividad en la segunda ronda aterrizando en el cuerpo del Delgado más bajo mientras Delgado trabajaba dentro del Brooks más delgado. En el quinto asalto, Brooks recibió dos advertencias de golpes bajos y cuando volvió al sur, se le descontó un punto. En la sexta y última ronda, Brooks conectó otro golpe bajo y se le restó otro punto. Al final, los golpes bajos fueron demasiado superados para Brooks. En una entretenida batalla de tejanos, el peso súper gallo Juan Tapia (10-3, 3 KOs) de Brownsville estuvo un paso por delante del duro Fernando García (13-3, 8 KOs) toda la noche para ganar por decisión unánime. El fornido y musculoso Tapia salió del cuadro de apertura lanzando su jab y mostró manos rápidas sobre García. García hizo todo lo posible para defenderse de Tapia, pero fue implacable en su ataque. García tuvo sus momentos en los que intercambiaron, aterrizando adentro y con un derechazo ocasional. En ocho rondas, dos jueces lo anotaron 79-73 y el otro 78-74 para Tapia. García es parte del establo de luchadores de Derrick James en su gimnasio en Dallas. En la pelea de apertura del mega enfrentamiento entre el campeón unificado de peso welter Errol “The Truth” Spence Jr. y el campeón de dos divisiones Danny “Swift” García, el peso ligero Frank Martin (12-0, 9 KOs), un ex campeón del Guante de Oro Nacional 2016 de Indianápolis, mostró un ataque versátil a la cabeza y al cuerpo del veterano Tyrone Luckey (12-13-4, 8 KOs) de Long Beach, Nueva Jersey. Martin derribó a Luckey dos veces en la segunda ronda, una vez en la cuarta y una última vez en la quinta, donde Luckey permaneció sobre una rodilla hasta la cuenta de diez. Fueron demasiados golpes al cuerpo del hábil zurdo que estaba en el campamento con Spence Jr. y tenía al entrenador Derrick James en su esquina. Tiempo 2:31 de la quinta ronda de los ocho programados cuando Martin permaneció invicto con el KO. Spence vence a García por decisión unánime en Texas Resultados desde San Juan, Puerto Rico

