WBC presenta Freedom Belt al alcalde de Houston Mauricio Sulaimán, presidente del WBC, en compañía de los campeones mundiales gemelos Jermall y Jermell Charlo, entregó al alcalde de Houston Sylvester Turner el cinturón de Libertad del WBC. El cinturón que conmemora el 16 de junio también se entregará el sábado al ganador del combate entre el invicto campeón de peso mediano del WBC, Jermall “Hit Man” Charlo y el Mexicano Juan Macías Montiel. El alcalde Turner también entregó a los hermanos Charlo un certificado especial con el nombre del Día de los Hermanos Charlo el 19 de junio. Conferencia de prensa final de Chávez-Anderson Silva

