Exhibición de De La Hoya-Belfort para el 11 de septiembre La leyenda del ring Oscar De La Hoya, de 48 años, se enfrentará al ex campeón de UFC Vitor Belfort en una exhibición de ocho asaltos el 11 de septiembre, probablemente en Las Vegas. El evento Triller PPV será la primera aparición del Golden Boy en el cuadrilátero desde que se enfrentó a Manny Pacquiao en 2008. Belfort, de 44 años, fue visto por última vez en un evento de MMA en 2018. Curiosamente en las cuotas iniciales de BetOnline.ag, ¡De La Hoya es el perdedor! Oscar De La Hoya 1/1

Vitor Belfort -140 (5/7) Nota: “Esta es una pelea de exhibición. El ganador será calificado solo por KO, TKO, DQ debido a la detención del árbitro O un ganador oficial por decisión tomada en el lugar. Si llega lejos y no hay un ganador oficial, todas las apuestas serán sin acción “. Valdez firma contrato de múltiples peleas con Top Rank WBC presenta Freedom Belt al alcalde de Houston

