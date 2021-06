Valdez firma contrato de múltiples peleas con Top Rank El invicto campeón mundial superpluma del WBC, Oscar Valdez ha firmado un nuevo acuerdo promocional de múltiples peleas con Top Rank. Valdez (29-0, 23 KOs), dos veces olímpico mexicano, se convirtió en profesional con Top Rank después de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y continúa una asociación que lo ha visto ganar títulos mundiales en dos categorías de peso y convertirse en una de las caras de Top Clasificación en ESPN. Un ex campeón mundial de peso pluma de la OMB, Valdez, de 30 años, superó las probabilidades y encajó una obra maestra brutal en su última pelea, noqueando a Miguel Berchelt en un histórico enfrentamiento entre mexicanos para ganar el título mundial superpluma del CMB. Está previsto que Valdez regrese este otoño en una plataforma de ESPN. Valdez dijo: “Estoy orgulloso de ser parte de la familia Top Rank. Quiero agradecer a Bob Arum y Todd duBoef por su confianza en mis habilidades. No los defraudaré. También quiero agradecer a mi manager, Frank Espinoza, por asegurarme un gran negocio. Este es un momento maravilloso en mi carrera y estoy agradecido con Dios por mis bendiciones ”. “Es un placer promocionar a un joven deportista como Oscar Valdez. Es un verdadero caballero que está agradecido por la ayuda que le hemos brindado y trabaja en colaboración con la empresa para el beneficio mutuo de ambas partes ”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. “Le he tenido mucho cariño a Oscar desde el momento en que lo contratamos y estoy orgulloso de todo lo que ha logrado. Me gustaría reconocer a Frank Espinoza, un entrenador fantástico que ha sido fundamental para ayudar a Oscar a llegar a este punto ”. Espinoza agregó: “Estamos encantados de que Top Rank y Oscar Valdez continúen con lo que ha sido una asociación larga y exitosa. Bob Arum y Todd duBoef reconocen a Oscar como un luchador especial con todas las características para convertirlo en un gran de todos los tiempos. Oscar tiene la disciplina y la pasión necesarias para alcanzar los niveles más altos de este deporte. Estamos muy orgullosos de lo que Oscar ha logrado hasta ahora, y confiamos en que deleitará a los fanáticos del boxeo con peleas más emocionantes y memorables “. Conferencia de prensa final Charlo-Montiel Exhibición de De La Hoya-Belfort para el 11 de septiembre

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.