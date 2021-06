Conferencia de prensa final Charlo-Montiel El invicto campeón mundial de peso mediano del WBC, Jermall Charlo, se enfrentó cara a cara con el contundente Juan Macías Montiel el jueves durante la conferencia de prensa final antes de que se enfrenten en vivo por SHOWTIME este sábado desde el Toyota Center en Houston, Texas. “Esta es mi ciudad natal y voy a seguir siendo campeón” – Charlo “Si quiere intercambiar golpes conmigo, lamentará haber elegido esa estrategia”, dijo Montiel. JERMALL CHARLO “Tengo la suerte de estar en esta posición para mostrar mi talento. El campamento fue increíble. He tenido un gran combate en todo momento y estoy listo. “El sábado puedes esperar una pelea dura. Si viene a mí de la misma manera que todos vienen a mí, verás al mismo Jermall Charlo. Puedo lanzar nocauts explosivos, ir a 12 rondas o golpearte de principio a fin. “Si es fuerte como dicen que es, te mostraré mi movimiento y atacaré el cuerpo. Tengo todas las habilidades y la habilidad de cualquier otro gran peso mediano a lo largo de la historia. “Es fuerte, pero yo lucho contra luchadores fuertes. Entreno con boxeadores pesados ​​todo el tiempo. Yo también soy fuerte, ¿verdad? No me preocupa su poder. Esta es mi ciudad natal y voy a seguir siendo campeón. Hablar de su poder me hará luchar más duro. “Esta es una pelea real. Este no es James Kirkland o Hugo Centeno Jr. Eres tan bueno como tu última pelea. Hay niveles en esto y voy a mostrar en qué nivel estoy el sábado. Si es tan bueno y si su equipo tiene un plan de juego que nadie más ha usado antes, lo aceptaré. Pero me he entrenado duro para esta pelea y lo voy a demostrar. “Me siento honrado de estar luchando el 19 de junio con la oportunidad de representar a mi gente. Puedo luchar por todos mis antepasados ​​que lucharon antes que yo. Me encanta y estoy concentrado. “Todo luchador quiere el cinturón. Recuerdo estar en esa posición, pero ahora tengo más hambre. No me estoy acostando con nadie. Todavía soy joven en mi carrera. No puedo cometer ningún error en este momento. Sé que viene a pelear. “No estoy pasando por alto Montiel. El sábado es festivo y eso es genial. Pero arriesgo mi vida cada vez que subo al ring. No puedo pasar por alto a este tipo. Dice que entrenó duro, pero yo entrené mucho más duro. “El 19 de junio va a ser una fiesta. Todos prepárense para un espectáculo. Vengo a pelear. Lo estoy arriesgando todo. Esta será una de las peleas en las que haré lo que digo que voy a hacer “. JUAN MACIAS MONTIEL “Tuve un campo de entrenamiento increíble. Fue el mejor campamento de toda mi carrera. Fue muy duro físicamente, pero ahora me siento muy bien. Hemos trabajado duro para traer otro campeón mundial a México. “Planeo mostrar todo en lo que hemos trabajado en el campo de entrenamiento el sábado por la noche. Hemos trabajado en una variedad de técnicas y estilos para usar en esta pelea. Estoy emocionado de mostrarlos en el ring. “Yo era el perdedor en la pelea de James Kirkland y todos vieron lo que sucedió. No estaba entrenando como lo hago ahora cuando luché contra Hugo Centeno Jr. por un empate. Sé que tengo el mejor peso mediano frente a mí, así que sabía que tenía que entrenar más duro que nunca para esta pelea. “Creo que si quiere intercambiar golpes conmigo, lamentará haber elegido esa estrategia. “Estoy muy agradecido por esta oportunidad. El sábado por la noche voy a cumplir mi sueño de convertirme en campeón del mundo. Sin importar lo que cueste.” La conferencia de prensa del jueves también contó con el contendiente de peso ligero en ascenso Isaac Cruz y el ex campeón mundial Francisco Vargas, quienes se enfrentan en el evento co-estelar de 10 asaltos, además del ex campeón mundial de peso súper gallo Angelo Leo y el contendiente mexicano Aaron Alameda, quienes luchan en el CAMPEONATO DE BOXEO DE SHOWTIME. abridor de transmisión por televisión. ISAAC CRUZ “Tuve dos meses y medio estupendos de entrenamiento y estoy listo para el sábado por la noche. Vargas tiene un estilo similar al mío. A los dos nos gusta estar frente a nuestro oponente, así que será una gran pelea. “Estoy planeando poner a México en la cima una vez más. ‘Pitbull’ Cruz va a aparecer como siempre lo hago. Esto va a ser una guerra. “Planeo entregar un regalo maravilloso para todos los fanáticos de Houston. Al igual que entregué en San Antonio hace dos peleas, les mostraré a todos el mismo poder. “Vengo a ganar y estoy listo para que levanten mi mano. No estoy mirando más allá de Vargas, pero estaré listo para quien sea el próximo después de que gane ”. FRANCISCO VARGAS “Estoy muy motivado y no puedo esperar a que llegue el sábado por la noche. Tuve un gran campo de entrenamiento y sé que esta será una pelea llena de acción para los fanáticos. “Ambos queremos ganar para nuestro país. Todos saben qué tipo de pelea será esta. Cruz es un peleador fuerte que se presenta, así que diría que nuestros estilos son definitivamente similares. “No hay mucho que decir. La gente podría pensar que no me queda nada, pero voy a demostrar el sábado por la noche que hay mucho en el tanque. Todos lo verán el 19 de junio. “Esta será una pelea muy entretenida. Definitivamente podría robarse la noche. Se perfila como ese tipo de pelea. “Cuando tienes dos guerreros mexicanos, puedes esperar otra Pelea del Año. No te lo pierdas el sábado “. ANGELO LEO “Es un placer estar peleando en Houston, Texas. Me quedé corto en mi última pelea, pero en este campamento hemos mejorado mi fuerza y ​​acondicionamiento. Soy mucho más fuerte y más sabio por la experiencia que tuve contra Stephen Fulton. “El campo de entrenamiento con mi papá ha sido genial. Estamos listos para montar un espectáculo para Houston el sábado. “Tuve COVID-19 unas seis semanas antes de la pelea de Fulton. Como luchador, quería montar un espectáculo para los fans sin importar qué. En esa pelea, no tuve la misma resistencia que tenía en la pelea anterior. Me siento completamente curado ahora y vamos a ofrecer una buena actuación. “Tengo mucha motivación sabiendo que he sido campeón una vez y que puedo volver a alcanzar esa altura. Solo quiero demostrarles a todos que todavía estoy en el nivel más alto de esta división y una seria amenaza para cualquiera ”. AARON ALAMEDA “Entrenamos muy duro para esta pelea. "Entrenamos muy duro para esta pelea. Obtuve mucha buena experiencia de la pelea de Luis Nery y el sábado voy a mostrar todo lo que he aprendido. "Fue una gran oportunidad contra Luis Nery. Voy a soltar mis manos, dejarlo todo en el ring y salir victorioso el sábado por la noche. "Estoy muy motivado por mi experiencia previa contra Nery. Todos verán que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar esta pelea ".

