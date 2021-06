Conferencia de prensa final de Munguia-Szeremeta Jaime Munguia (36-0, 29 KOs) y Kamil Szeremeta (21-1, 5 KOs) realizaron su última conferencia de prensa hoy antes de su pelea de 12 asaltos por el título Intercontinental de peso mediano de la OMB. La pelea se llevará a cabo en la Universidad de Texas en el Don Haskins Center de El Paso y se transmitirá en vivo exclusivamente en DAZN. Jaime Munguia: “Creo que necesito hacer una declaración. Estoy en aumento, así que tengo que seguir haciendo las cosas mejor con cada pelea. Tenemos un gran luchador frente a nosotros. Le tenemos mucho respeto y admiración, así que tenemos que asegurarnos de hacer las cosas correctamente para que tengamos una gran pelea a continuación “. Kamil Szeremeta: “Esta pelea será genial… No me preocupa estar en un lugar que estará lleno de seguidores de Jamie Munguia. Ni siquiera me importa. Estoy acostumbrado a esto. Siempre estoy peleando en otros territorios ”. Conferencia de prensa final Charlo-Montiel

