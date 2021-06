Sturm supera a Kraft y Feigenbutz KOs Lawal En su pelea profesional número 50, el ex campeón mundial de peso mediano y súper mediano Felix Sturm de 42 años (42-5-3, 18 KOs) anotó una decisión unánime en diez asaltos sobre el previamente invicto James Kraft (19-0-1, 10 KOs). ) el sábado por la noche en el famoso Universum Gym en Hamburgo, Alemania. El técnico del ring, Sturm, era demasiado inteligente para Kraft, de 24 años. Las puntuaciones fueron 99-93, 96-94, 97-94. El ex campeón de la AMB Vincent Feigenbutz (33-3, 29 KOs) anotó un KO en el noveno asalto sobre Nuhu Lawal (27-9, 15 KOs). Feigenbutz derribó a Lawal con una derecha en la quinta ronda. Un bombardeo de Feigenbutz en la novena ronda derribó a Lawal nuevamente y cuando tuvo problemas para levantarse, su esquina tiró la toalla. El tiempo era: 58. Feigenbutz ahora se enfrentará a Sturm en el otoño. El invicto peso pesado Hussein Muhamed (17-0, 13 KOs) anotó una decisión unánime en diez asaltos sobre el último sub Senad Gashi (21-4, 21 KOs) para ganar el título de plata vacante WBC International. Gashi cayo dos veces. Gashi fue suplente tardío del invicto José Angel Larduet. Conferencia de prensa final de Munguia-Szeremeta

