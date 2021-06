Resultados desde El Paso, Texas El invicto ex campeón mundial de 154 libras y WBC # 1, WBO # 1, IBF # 4, WBA # 5 mediano Jaime Munguia (37-0, 30 KOs) vencio al clasificado IBF # 11 Kamil Szeremeta (21-2, 5 KOs) en seis round y gano el título intercontinental de peso mediano de la OMB el sábado por la noche en la Universidad de Texas en el Don Haskins Center de El Paso. Munguia simplemente dominó y caminó a través de Szeremeta. La pelea se detuvo después de la sexta ronda. El ex retador al título mundial “Rey” Gabriel Rosado (26-13-1, 14 KOs) noqueó espectacularmente al previamente invicto peso súper mediano Bektemir “Bek Bully” Melikuziev (7-1, 6 KOs). Rosado cayó en el primer round por un golpe al cuerpo. Sin embargo, en el tercer round, un derechazo de Rosado puso a Melikuziev boca abajo para terminarlo. El tiempo era 1:21. Rosado gana los títulos WBO Intercontinental y WBA Continental Americas. El invicto peso welter Blair “The Flair” Cobbs (15-0-1, 10 KOs) venció con un nocaut técnico en el quinto asalto sobre el veterano Brad Solomon. Cobbs golpeó a Solomon (29-4, 9 KOs) para conseguir la detención del combate. El tiempo era 2:57. La peso mosca femenina Marlen Esparza (10-1, 1 KO) se levanto de la lona en el primer round para destronar a la campeona del WBC Ibeth Zamora (32-7, 12 KOs) en diez rondas enérgicas. Las puntuaciones fueron 97-92, 95-94, 96-94. Beamon KOs Martinez en Colombia Sturm supera a Kraft y Feigenbutz KOs Lawal

