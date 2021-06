Conferencia de prensa final de Chávez-Anderson Silva El ex campeón mundial Julio César Chávez Jr. y la leyenda del MMA Anderson “The Spider” Silva se enfrentaron el miércoles en la conferencia de prensa final en Guadalajara, México, para su pelea PPV el sábado en un evento titulado “Tributo a los Reyes “. Otros enfrentamientos incluyen Julio César Chávez contra Héctor Camacho Jr. y Omar Chávez contra Ramón Alvarez. Chávez y Camacho tuvieron una mirada feroz, pero esta vez no presionaron. El precio de PPV es de $ 39,99. WBC presenta Freedom Belt al alcalde de Houston Duran cumplio 70 años

